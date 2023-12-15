السيد حمدي: الأهلي سيفوزعلى اتحاد جدة رغم صعوبة المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السيد حمدي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة صعبة للغاية كعادة مباريات الفرق العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم عددًا من العناصر المميزة على رأسهم بنزيما وكانتي ورومارينيو وحجازي وكورنادو.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لدينا ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي، واللاعبين لن ينظروا إلا للفوز، وعلى مدار تاريخ النادي وأجياله المختلفة لا يتم النظر للمنافس ولكن يسعى الفريق للفوز".

وأضاف: "لدي حالة قلق من المباراة، بسبب تراجع أداء الأهلي في الفترة السابقة، لكن هناك مباريات صعبة وقد تساهم في عودة اللاعبين للأداء القوي، مثل مواجهة اتحاد جدة".

وواصل: "سبق ولعبت مع الأهلي مباريات صعبة، منها نهائي إفريقيا أمام الترجي 2012، لكن دائمًا لا يتم النظر إلا لتحقيق الفوز رغم كل الصعوبات".

وأكمل: "اتوقع فوز الأهلي على الاتحاد بهدف نظيف، ورغم أن المستوى لم يكن جيدا لكن أتمنى تألق حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا".

وأتم: "اتمنى أن يكون لدى الأهلي مهاجم أجنبي قوي ومميز، وليس معقولا أن يتواجد محترف مثل موديست، في بطولة كبيرة بحجم مونديال الأندية، لكن نتمنى له التوفيق وكل شئ وارد في كرة القدم".