مورينيو يوجه رسالة لمنافسي روما المحتملين في ملحق الدوري الأوروبي

وجه جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، رسالة إلى المنافسين المحتملين في ملحق دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجاري.

واحتل روما وصافة مجموعته السابعة في بطولة الدوري الأوروبي، ليتأهل لخوض مباراة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة، ضد أحد الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحاته:” إنه خطأنا أن نحتل المركز الثاني، لأننا قدمنا ​​أداءً سيئًا في براج وهذا ما أفسد الأمر، لقد فزنا بمبارياتنا على أرضنا، وقدمنا ​​عرضين جيدين خارج أرضنا، لكن لا يمكننا أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها مع سلافيا، العقوبة على ذلك هي أن نلعب مباراتين إضافيتين، لفريق يجب أن يلعب أقل مما يفعل بالفعل “.

وأضاف:” شاركت لأول مرة في العديد من الأندية الأخرى، ولكن في روما، العديد منهم أطفال نشأوا هنا، وذهبوا إلى الملعب مع آبائهم وأجدادهم، وعندما يحصلون على فرصة للعب مع الفريق الأول، يكون الأمر كذلك”.

وتابع عن بيسيلي:” إنه هدفه الأول في الملعب الأولمبي، في الدوري الأوروبي، في الشباك أدناه حيث كان يجلس في المدرجات. مثل هذا الفرح. كان عليّ أن أهرب، وإلا سأنفجر بالبكاء أيضًا”.

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واختتم:” نحن في المركز الثاني، لكن أولئك الذين خرجوا من دوري أبطال أوروبا لن يكونوا سعداء إذا اضطروا للعب ضدنا أيضًا، بلغ بنفيكا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولا يخفون إحباطهم من التأهل للدوري الأوروبي.