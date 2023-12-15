تطورات إصابة النني وموقفه من منتخب مصر قبل أمم أفريقيا 2023

كشف ناصر النني والد محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، تطورات إصابته الأخيرة التي تعرض لها في مباراته أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد النني أساسيًا في مباراة آيندهوفن الأخيرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي.

وقال ناصر النني في تصريحاته عبر قناة “الأولى الفضائية”:” محمد بخير وهو تعرض للإصابة بشد وإجهاد من المباراة، ولكن هو شارك في التمرين مع فريقه بشكل طبيعي “.

وأضاف والد النني:” الشد العضلي جاء بسبب عدم مشاركته في المباريات لمدة طويلة قبل البدء أساسيًا، وهو جاهز للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة “.

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واختتم والد النني:” هو بدأ في وضع الأساسيات لتأسيس نادي رياضي في إنجلترا لتعليم الناشئين وسيبدأ يدخل درجة تمهيدّا لمشاركته في الدوري الإنجليزي، وينوي التدريب في إنجلترا بعد اعتزاله، لأنه لديه طموح عالي وسوف ينجح مثل زملائه.