شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لاصطياد "نمور" اتحاد جدة فى قمة عربية بمونديال الأندية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة إحدى أهم الإختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على إتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافستت ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية ، وتأهل فريق إتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي في إفتتاح البطولة.

ويدير مباراة الليلة الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا ويعاونه كلا من خورخي أوريجو (حكم مساعد أول)، بالإضافة إلى توليو مورينو (حكم مساعد ثاني)، وكذلك النيوزيلاندي كامبل كيرك (حكم رابع).

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الليلة من أجل ضرب عدة عصافير بحجر واحد يأتي في مقدمتها ، الصعود للدور التالي وإستكمال المشوار في البطولة العالمية بحثاً عن إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة إنجازاته في مونديال الأندية والتي تمثلت في الحصول على الميدالية البرونزية 3 مرات.

كما يسعى الأهلي لإنهاء "عُقدة" إتحاد جدة ، فلم يعرف بطل مصر الفوز على الفريق السعودي المُلقب بـ"النمور" حيث تعادل معه في مباراة وخسر 3 مباريات أخرى لذا سيكون الأهلي بطل أفريقيا أمام تحدي كبير الليلة لاسيما وأن إتحاد جدة المُلقب أيضاً بـ"عميد" الأندية السعودية يضم حالياً مجموعة كبيرة من النجوم العالميين في مقدمتهم كريم بنزيما ، ونجولو كانتي وفابينيو وإيجور كورنادو ورومارينو والدولي المصري أحمد حجازي والنجم السعودي زكريا هوساوي والحارس البرازيلي المُخضرم مارسيلو جروهي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على متابعة مباريات إتحاد جدة الأخيرة وأبرزها مواجهة أوكلاند من أجل دراسة نقاط القوة في الفريق السعودي الذي ظهر إنه يمتلك الكثير من مفاتيح القوة يأتي في مقدمتها ، الحلول الفردية لأكثر من لاعب وكذلك التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء والقدرة على إستغلال الكرات الثابتة.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية عن خطة اللعب وكيفية إيقاف مفاتيح الخطورة في فريق "النمور" ، وطلب المدرب السويسري من لاعبي الأهلي عدم ترك مساحات للاعبي إتحاد جدة لأن خبراتهم ومهاراتهم كبيرة وتساعدهم على التسجيل من أنصاف الفرص ولديهم قدرة كبيرة على استخدام سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على خبرات لاعبيه و"روح" الفانلة الحمراء التي دائماً ما تظهر في المباريات الكبيرة ، وتتمثل أوراق الأهلي الرابحة في كلاً ، من : بيرسي تاو وكهربا وعلي معلول وحسين الشحات وديانج ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومن خلفهم الحارس الدولي محمد الشناوي.

في المقابل ، يتطلع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لعبور محطة الأهلي الليلة من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب العالمي خاصة وأن الفريق السعودي يضم كوكبة رائعة من النجوم مؤهلة للتتويج باللقب ، وشدد المدرب الأرجنتيني عقب الفوز على أوكلاند بثلاثية أن مواجهة الأهلي ستكون مختلفة عن مواجهة بطل نيوزيلندا وأوضح أن الفوز في أول مباراة بداية جيدة، وهذا سيمنح الفريق الثقة، لكن لدينا متطلبات أكثر في المباراة القادمة أمام الأهلي ، لأنها ستكون أصعب بكثير من مواجهة أوكلاند سيتي ، موضحاً أن النمور قادرون على عبور محطة الأهلي "عملاق" أفريقيا.