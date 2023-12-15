شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الجمعة، فى القاهرة استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء السبت، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دوري nile

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالى ومحاولة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى من أجل العودة بالنقاط الثلاثة.

وحذر إيهاب جلال مدافعي الإسماعيلي من خطورة أحمد أمين قفة ورفيق كابو ثنائى هجوم الفريق البترولى وعدم ترك المساحات أمامهم وعدم منهم الفرصة للوصول لشباك أحمد عادل عبد المنعم.

ويجري إيهاب جلال اليوم، البروفة الأخيرة لخطة مباراة إنبى وتحفيظ كل اللاعبين لأدوارهم المطلوبة منهم في المباراة، وطالبهم بعدم الانشغال بغياب الجماهير والتركيز في المباراة والفوز بها من أجل إسعادهم.

وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وأخيرا الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 8 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.