شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستضيف سموحة فى الجولة التاسعة من دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الداخلية مع سموحة في الرابعة من عصر اليوم ،الجمعة، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، وسيكون اللقاء قوي لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

خاض فريق الداخلية الذي يقوده هيثم شعبان ، 8 مباريات في بطولة الدوري حتى الأن حصد خلالها 6 نقاط وفاز في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات وسجل لاعبيه ، 3 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدف.

أما سموحة الذي يقوده أحمد سامي فقد جمع 12 نقطة من 8 مباريات خاضها في المسابقة المحلية ، وحقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين ، وسجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية وسموحة اليوم

وتنقل قنوات اون تايم سبورت مباراة الداخلية وسموحة اليوم على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.