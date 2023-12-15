شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم اسكتلندا 2-0 وتتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش على نظيره منتخب اسكتلندا بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وحسم المنتخب الوطني تأهله إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز في ربع النهائي، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

فوز علي فرج بنتيجة 3-0، على منافسه جريج لوبان، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-6.

فوز مازن هشام بنتيجة 3-0، على منافسه ألاسدير بروت، وجاءت نتيجة الأشواط ط: 11-6، 11-3، 11-5.

ويضم المنتخب الوطني على فرج المصنف الأول عالميا ولاعب وادي دجلة، ومصطفى عسل المصنف الرابع ولاعب الأهلي، ومازن هشام المصنف السابع ولاعب وادي دجلة، ويوسف سليمان المصنف 12 ولاعب الأهلي.

ويرافق البعثة آمنة الطرابلسى لاعبة منتخب مصر للسيدات سابقاً وعضوة الاتحاد المصرى للإسكواش والمدير الفنى هشام العطار.

وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، والمنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.