شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع لشبونة لحل أزمة القيد قبل ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك من مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى فى محاولة إلى الوصول لحل يرضى جميع الأطراف بشأن غرامة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد القلعة البيضاء.

ويواصل عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمكلف بملف الغرامات الحارجية، مفاوضاته مع مسئولى نادى سبورتنج لشبونة، خاصة أنه يرغب فى تقسيط الغرامة، لا سيما أنها تعادل مليون ونصف المليون دولار، الأمر الذى يرهق خزينة القلعة البيضاء حال دفعها "كاش".

ويأمل مسئولو نادى الزمالك، من نظرائهم فى سبورتنج لشبونة البرتغالى فى إبداء نوعاً من المرونة، لرفع الإيقاف عن النادى الأبيض، حتى يبدأ الأخير فى الكشف عن خريطة صفقاته ودعم الفريق، بلاعبين سوبر يسدون أوجه العجز والثغرات التى يعانى منه الأبيض وتسببت فى ابتعاده عن البطولات والألقاب.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك وصول رد من سبورتنج لشبونة لتقسيط الغرامة الخاصة بشيكابالا لإنهاء أزمة إيقاف القيد ومن ثم التفاوض مع اللاعبين لتجديد العقود والتفاوض مع لاعبين جدد.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.