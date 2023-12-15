شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم اليوم معسكره التدريبى على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الجمعة، معسكره التدريبى الذى أقيم على استاد القاهرة، فى إطار سياسة انتقاء واختيار أفضل العناصر التى تمثل شباب الفراعنة فى الفترة المقبلة.

وانطلق المعسكر الأحد الماضى وضمت قائمة اللاعبين للمعسكر الحالى كل من : فى حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم، الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم، وفى الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر، والهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

وقرر وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، اقامة معسكرا خاصا للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجى الجنسية فى القاهرة خلال الفترة من 20 حتى 25 ديسمبر الجارى، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر.

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه، فى اطار خطة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر فى الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذى يعتبر نواة المنتخب الوطنى الأول فى المرحلة المقبلة.