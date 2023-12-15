الامارات | اختراع قاعدة جديدة لقانون التبديلات في الدوري الأميركي.. 10 ثوانٍ لكل لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم عن تطبيق قاعدة جديدة تمنح اللاعب الذي يتم استبداله في المباراة 10 ثوان فقط يخرج خلالها من الملعب.

وتنص القاعدة، التي صدق عليها مجلس مالكي الدوري الأميركي لكرة القدم، على أنه في حالة عدم التزام اللاعب بالثواني العشر فسيتعين على ناديه اللعب لمدة 60 ثانية منقوصاً حتى يدخل اللاعب البديل لأرض الملعب.

وتتضمن القاعدة استثناءات في حالة الإصابات واستبدال حراس المرمى.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القاعدة اعتباراً من موسم 2024.

يذكر أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يلعب ضمن صفوف إنتر ميامي الأميركي.