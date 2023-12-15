المصري يحدد شرطاً وحيداً لرحيل مروان حمدي إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - فتح النادي المصري البورسعيدي الباب أمام إمكانية إنتقال مروان حمدي مهاجم الفريق لصفوق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأكد مصدر بإدارة المصري في تصريحات لـ “الخليج 365” أن النادي لم يصله أي عروض رسمية لضم مروان حمدي حتى الآن.

وتابع أنه في حالة وصول عرض رسشمي من الأهلي للتعاقد مع اللاعب ستتم دراسته ولن يكون هناك أزمة في الموافقة على رحيله للأهلي.

وأضاف أنه سيتم الموافقة على رحيل اللاعب بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب يعوض القيمة التي تم التعاقد بها مع اللاعب في الموسم الماضي.

وكان المصري قد أعلن توقيع عقوبة مالية ضخمة على مروان حمدي بعد الاشارات الخحرجة التي وجهها لجماهير النادي خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدوري، قبل أن يتم إيقاف اللاعب وعرضه للبيع.