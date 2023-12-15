موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للاندية.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعوةدية منافسات مونديال الأندية والتي إنطلقت مساء الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

يسعى الأهلي في مباراة اليوم لمواصلة نتائجه المميزة في بطولة كأس العالم للأندية والتي يطمح المارد الأحمر في التأهل لمباراتها النهائية للمرة الأولى في تاريخه بعدما حل ثالثاً في أكثر من مناسبة.

وأنهى الأهلي إستعداداته بخوض تقسيكة قوية بجانب بعض التدريبات الخططية إستعداداً لمواجهة فريق الإتحاد الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.

وعلق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مواجهة إتحاد جدة قائلاً: “ أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية ”.

وأضاف: “ اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق ”.

وتابع كولر: “ فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة ”.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد جدة في مونديال الأندية

تنقل مباراة الأهلي وإتحاد جدة السعودي حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين مدحت شلبي وفهد العتيبي.