كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إتحاد جدة في مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره إتحاد جدة السعودي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم للاندية.

ويدخل الأهلي اللقاء بقوته الضاربة كاملة بعد عودة محمد عبد المنعم من الاصابة التي ابعدته عن عدة لقاءات بالدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل مارسيل كولر اللقاء بطريقته المفضلة 4-3-3 بتواجد 3 لاعبين في وسط الميدان في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات أمام فريق الاتحاد المدجج بالنجوم.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إتحاد جدة

ومن المنتظر أن يدفع مارسيل كولر بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد جدة في مونديال الأندية

تنقل مباراة الأهلي وإتحاد جدة السعودي حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين مدحت شلبي وفهد العتيبي.