اليوم.. 3 مواجهات نارية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تُستأنف، اليوم الجمعة، منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مواجهات من العيار الثقيل.

يستضيف فريق الداخلية نظيره سموحة، بينما يحل المقاولون العرب ضيفًا على طلائع الجيش، وتختتم اللقاءات بمواجهة فاركو وزد.

مباراة الداخلية وسموحة:

يخوض فريق الداخلية لقاء اليوم على ملعبه بحثًا عن حصد النقاط الثلاث للابتعاد نسبيًا عن المراكز الثلاثة المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق الداخلية المركز 15 بجدول ترتيب المسابقة، وفي رصيده 6 نقاط، جمعها بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا في أولى المباريات أمام إنبي قبل أن يتعادل في 3 لقاءات أخرى.

على الجانب الآخر يوجد فريق سموحة في المركز العاشر بجدول الترتيب، وفي رصيده 12 نقطة، حيث شهدت نتائج وعروض الفريق تحسنًا ملحوظًا بعد الخسارة أمام الزمالك بخماسية.

وتقام مباراة الداخلية وسموحة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

مباراة طلائع الجيش والمقاولون

على جانب آخر يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره المقاولون العرب بطموح إعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويضمن الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم لطلائع الجيش تصدر جدول ترتيب المسابقة، بعد تعثر بيراميدز في مباراته الأخيرة أمام بلدية المحلة.

ويوجد الطلائع قبل مباراة اليوم في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يدخل المقاولون العرب اللقاء في ظل ظروف صعبة بعد إنطلاقته السيئة في الموسم الحالي.

ويسعى المقاولون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، التي تعد الأولى للفريق بعد رحيل المدير الفني شوقي غريب.

ويقبع المقاولون في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار منذ بداية الدوري.

وتنطلق مباراة الطلائع والمقاولون في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوةم بتوقيت مدينة أبوظبي.

مباراة فاركو وزد:

يستضيف ملعب برج العرب مباراة قوية مساء اليوم بين فريقي فاركو وزد، حيث يسعى الأول لتحقيق فوز يعيده للطريق الصحيح بعد بدايته المهتزة في بطولة الدوري بالموسم الجاري.

ويحتل فاركو المركز 16 بجدول ترتيب المسابقة، وفي رصيده 5 نقاط، بينما فرض زد نفسه كحصان أسود لبطولة الدوري بعد العروض القوية التي قدمها الفريق منذ بداية الموسم.

وحافظ زد، الصاعد حديثًا لبطولة الدوري على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الـ 7 الماضية، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات أخرى، ليحتل المركز السادس بـ13 نقطة.

وتنطلق مباراة فاركو وزد في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوةم بتوقيت مدينة أبوظبي.