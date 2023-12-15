بنزيما على رأس تشكيل إتحاد جدة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق إتحاد جدة السعودي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه الأهلي مساء اليوم جمعة في مواجهة نارية ومرتقبة على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يتواجد الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي على رأس تشكيلة الاتحاد في مباراة اليوم بعد تألقهما اللافت في المباراة الماضية أمام أوكلاند سيتي.

وحقق الإتحاد فوزاً مستحقاً على أوكلاند سيتي في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للاندية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

تشكيل الإتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما

موعد مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وإتحاد جدة في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإتحاد جدة في مونديال الأندية

تنقل مباراة الأهلي وإتحاد جدة السعودي حصرياً عبر فضائية SSC1 HD بصوت المعلقين مدحت شلبي وفهد العتيبي.