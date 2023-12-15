رسميًا.. الزمالك يعلن المشاركة ببطولة الوحدة الإماراتي الودية في أبوظبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة ١٨-٢٤ يناير المقبل.

تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بمشاركة أربعة أندية "الوحدة والزمالك والاتفاق السعودي وأم صلال القطري"، على ستاد آل نهيان.

من المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم ٢٠ يناير.

وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة، حضره أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على الكرة، بجانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتقدم أحمد سليمان بالشكر لنادي الوحدة على الاستضافة، وشدد على أن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خوصوصًا أن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.