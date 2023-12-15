شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع الاتفاق السعودى والوحدة وأم صلال فى الدورة الودية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.

ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يلعب الفريق الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى يوم 20 يناير المقبل.

وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.