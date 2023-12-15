شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة التاسعة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الجمعة مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري ، ويغيب الاهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية

يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية، وتأهل فريق إتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضى فى افتتاح البطولة.





مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية × سموحة - 4 مساء

طلائع الجيش × المقاولون العرب - 6 مساء

فاركو × زد - 6 مساء

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي × الإسماعيلي - 7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.