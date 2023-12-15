شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام اتحاد جدة.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب الجوهرة المشعة فى مدينة جدة المباراة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السعودي، فى الثامنة مساء اليوم، فى إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الاتحاد في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الثلاثاء الماضي، ليضمن التأهل إلى المرحلة التالية، ويلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام اتحاد جدة السعودى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، آليو ديانج

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وحسين الشحات

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب.