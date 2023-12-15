شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح الدورة الودية فى الإمارات بمواجهة الوحدة 20 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الزمالك مبارياته فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، بمواجهة فريق الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقى الاتفاق السعودى نظيره أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم بطولة أبو ظبى الودية الدولية تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حضره مسئولو نادى الزمالك للإعلان عن تدشين البطولة والفرق المشاركة بها، والتي من المقرر إقامتها فى الفترة من 18 إلى 24 يناير.

ويشارك فى البطولة 4 أندية هى الاتفاق السعودى، وأم صلال القطرى، والوحدة الإماراتى، والزمالك المصري، ومن المقرر أن يخوض الأبيض أول مواجهة أمام الوحدة الإماراتى 20 يناير المقبل.

وتقرر منح نادى الزمالك مبلغا ماليا مجزيا نظيره المشاركة فى هذه البطولة الودية في يناير المقبل بالمشاركة مع 3 أندية أخرى.