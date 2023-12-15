شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب الجوهرة المشعة فى مدينة جدة المباراة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السعودي، فى الثامنة مساء اليوم، فى إطار منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الاتحاد في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الثلاثاء الماضي، ليضمن التأهل إلى المرحلة التالية، ويلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

واصطحب 28 لاعباً فى رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

واللاعبون الخمسة الذين سافروا مع الفريق للسعودية وغير مُقيدين فى قائمة المونديال تحسباً للسفر للإمارات من السعودية وهم: صلاح محسن وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك، وتقرر ضم الثنائي متولي ومخلوف بدلاً من عبد القادر وكريستو خلال الساعات الأخيرة بعد إصابة عبد القادر وكريستو مؤخراً فى العضلة الخلفية.

وحال فوز الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي الليلة بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجارى، وبالتالي سيُسافر من السعودية للإمارات لخوض السوبر المصري.

وحال خسارة الأهلي مباراته الأولى فى مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة، ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام 21 ديسمبر.