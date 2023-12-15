شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المقدمة.. 4 منتخبات بنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش فى نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، وتأهل المنتخب الوطني برفقة 3 منتخبات أخرى إلى المربع الذهبي بالبطولة.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي كالتالي، مصر، إنجلترا، سويسرا، وفرنسا، ويلتقي المنتخب الوطني مع سويسرا، بينما تواجه إنجلترا منتخب فرنسا.

وجاءت نتائج ربع النهائي كالتالي:

- فوز منتخب مصر على اسكتلندا بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز علي فرج بنتيجة 3-0، على منافسه جريج لوبان، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-6, 11-6.

فوز مازن هشام بنتيجة 3-0، على منافسه ألاسدير بروت، وجاءت نتيجة الأشواط ط: 11-6، 11-3، 11-5.

- فوز إنجلترا بنتيجة 2-0 على ألمانيا، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز محمد الشوربجي بنتيجة 3-0 على رافائيل كاندرا، وجاءت نتيجة الأسواط: 11-8، 11-7، 11-3.

فوز أدريان والر بنتيجة 3-0 على فالنتين راب وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 11-5، 11-2.

- فوز سويسرا بنتيجة 2-1 على الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز نيكولاس مولر بنتيجة 3-2 على تيموثي براونيل وجاءت نتيجة الأشواط: 14-16، 11-7، 11-8، 4-11، 11-9.

هزيمة يانيك فيلهلمي بنتيجة1-3 على أندرو دوجلاس، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-15، 16-18، 11-9، 3-11.

فوز ديمتري ستاينمان بنتيجة 3-1 على شاه جهان خان، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-14، 11-6، 11-4، 11-7.

- فوز فرنسا بنتيجة 2-0 على منتخب ويلز، وجاءت نتيجة المباراة:

فوز فيكتور كروين 3-2 على جويل ماكين، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7، 11-8، 9-11، 9-11، 11-9.

فوز أوجست دوسور 3-2 على أوين تايلور، وجاءت نتيجة الأشواط: -11، 11-7، 11-7، 8-11، 11-6.