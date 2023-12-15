الليلة.. قمة عربية مرتقبة بين الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لمتابعة ديربي عربي بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية والتي تستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة، ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس.

ويشارك الأهلي المصري في البطولة بصفته بطل إفريقيا، حيث توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي للمرة الحادية عشرة في تاريخه على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فيما يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.

وشارك بطل مصر في 8 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية نجح خلالها في حصد ثلاث ميداليات برونزية أعوام 2006 و2020 و2021 ، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها اتحاد جدة في مونديال الأندية؛ حيث سبق له المشاركة في نسخة 2005، عندما حل في المركزالرابع.

ويملك اتحاد جدة السعودي تفوقاً نوعياً ونظرياً علي منافسه، حيث إن القيمة السوقية لبطل الدوري السعودي، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في هذا الشأن، بلغت 114.43 مليون يورو.

يتصدر لاعب الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة القائمة بـ15 مليون يورو ، فيما بلغت القيمة السوقية للأهلي المصري 30.45 مليون يورو ويتربع نجم وسطه المالي اليو ديانج على قائمة الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 4.5 مليون يورو.

كما يتفوق اتحاد جدة في ضمه للاعبين عالميين من أصحاب الخبرات، مثل بنزيمة الذي لعب لريال مدريد، ونجولو كانتي لاعب تشيلسي السابق، وفابينيو نجم ليفربول السابق.

كما يتفوق الفريق السعودي في المواجهات المباشرة؛ حيث التقى الفريقان ثلاث مرات فاز فيها اتحاد جدة.

كما يمتلك اتحاد جدة أفضلية أخرى وهي خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، ولكن هذه الأفضلية لن تكون كبيرة للغاية، خاصة وأن الجالية المصرية في السعودية كبيرة وينتظر أن يوجد عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي في المدرجات.

كان اتحاد افتتح مباريات البطولة بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، مما يعني أن الفريق السعودي دخل في أجواء البطولة مبكرا، بعكس الأهلي الذي وصل إلى السعودي مساء الإثنين الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مواجهة اتحاد جدة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول

خط الوسط، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

من المتوقع أن يخوض الاتحاد السعودي مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، عمر الشنقيطي.

الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، إيجو كورنادو.

الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما، عبدالرازق حمدالله

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر قناة SSC قناة SSC 1 HD

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