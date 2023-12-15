قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، مساء اليوم الجمعة، حيث القمة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 والمقامة بالسعودية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث المباراة من خلال شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC المشفرة.

ويعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية المعلقين الرياضيين فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى، ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

قنوات مجانية تنقل مواجهة الأهلي واتحاد جدة

وبخلاف قناة SSC السعودية، هناك 3 قنوات مفتوحة ستنقل مواجهة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وهي:

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500