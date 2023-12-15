الهلال ضد الوحدة..موعد المباراة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال لمواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.



ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما جمع 44 نقطة خلال 16 مباراة بعد تحقيق الانتصار في 14 لقاء، والتعادل في اثنين آخرين، دون خسارة، وسجل لاعبوه 48 هدفا في معدل تهديفي رائع، وتلقت شباكه 9 أهداف فقط.

فيما يأتي الوحدة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 22 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات، والتعادل في واحدة، وتلقي الخسارة في 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وتلقت شباكه 30 آخرين.

وكان الهلال نجح في تحقيق الانتصار خلال مباراته الأخيرة أمام الطائي خارج الديار بنتيجة هدفين لهدف، ويدخل الزعيم اللقاء منتشي من فوز أمام التعاون بثلاثية نظيفة، في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي جمعت بيهما في دور ربع النهائي.

فيما يدخل الوحدة المباراة، بعد تحقيقه الانتصار في مباراته الأخيرة أمام الأخدود بهدفين نظيفين على ملعب الأول، ويعاني الفريق من نتائج متذبذبة بعدما لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات سوى في مباراتين، وخسر أثنين آخرين.



موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي:



تنطلق مباراة الهلال والوحدة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC .

