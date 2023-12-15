تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الهلال مع الوحدة مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.



يهدف الهلال لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما جمع 44 نقطة خلال 16 مباراة بعد تحقيق الانتصار في 14 لقاء، والتعادل في اثنين آخرين، دون خسارة، وسجل لاعبوه 48 هدفا في معدل تهديفي رائع، وتلقت شباكه 9 أهداف فقط

بينما يتواجد الوحدة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 22 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات، والتعادل في واحدة، وتلقي الخسارة في 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وتلقت شباكه 30 آخرين.

الهلال نجح في تحقيق الانتصار خلال مباراته الأخيرة أمام الطائي خارج الديار بنتيجة هدفين لهدف، ويدخل الزعيم اللقاء منتشي من فوز أمام التعاون بثلاثية نظيفة، في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي جمعت بيهما في دور ربع النهائي.

بينما يخوض الوحدة المباراة أمام الهلال بعد تحقيقه الانتصار في مباراته الأخيرة أمام الأخدود بهدفين نظيفين على ملعب الأول، ويعاني الفريق من نتائج متذبذبة بعدما لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات سوى في مباراتين، وخسر أثنين آخرين.





تشكيل الهلال المتوقع أمام الوحدة:



في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي ال بليهي - كوليبالي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سافيتش - محمد البريك - روبين نيفيز.

في خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.



توقيت مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي:

تبدأ مباراة الهلال والوحدة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC .

