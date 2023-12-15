الأهلي والاتحاد السعودي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والعالمية نحو المباراة المرتقبة التي تجمع بين النادي الاهلي أمام نظيره نادي الاتحاد السعودي في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل النادي الاهلي هذه المباراة كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ويشارك الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بعد تتويجه ببطولة دوري روشن بعد صراع كبير مع ناديي الهلال والشباب.

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ويلتقي فريق المارد الأحمر أمام منافسه اتحاد جدة على ملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاهلي ضد الاتحاد السعودي

ستنطلق مواجهة الاهلي أمام الاتحاد السعودي اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية.

وستذاع مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره السعودي عبر قنوات ” ssc” الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام الاتحاد السعودي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الاهلي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – حسن قادش – مهند شنقيطي.

الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – نجولو كانتي.

في خط الهجوم: إيجور كورنادو – كريم بنزيما – رومارينو.