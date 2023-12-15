حقيقة رحيل معتمد جمال عن الزمالك بعد الخسارة أمام المصري

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن موقف إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من رحيل معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء بعد الخسارة أمام المصري.

وتعرض الزمالك لخسارة مثيرة أمام المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ” برج العرب” بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ8 من بطولة دوري نايل.

وأكدت التقارير أن المجلس لا يتعامل بالقطعة مع معتمد جمال، والثقة فيه كانت واضحة بتوقيع عقود تدريب الفارس الأبيض بصورة مؤقتة.

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وأشارت التقارير إلى مجلس إدارة الزمالك يعمل في الوقت الحالي على حل مشكلة إيقاف القيد، والتوصل لاتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لسداد الغرامة المقررة بمليون و500 ألف دولار.

وتجمد رصيد الفارس الأبيض بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي عند النقطة الحادية عشر، بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب المسابقة.