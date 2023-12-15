ليس عبد القادر.. نجم الاهلي يطلب فسخ تعاقده بعد صدمة كولر

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة حول مستقبل أحد لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر.

وخرج صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي من الحسابات الفنية لـ كولر في الفترة الأخيرة بسبب مستواه المتواضع منذ عودته للقلعة الحمراء بداية من الموسم الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن صلاح محسن يرغب في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تقلصت فرصته للمشاركة في المباريات.

اقرأ أيضًا: كورة 365 يرصد توقعات نجوم الأهلي السابقين لمواجهة الاتحاد في كأس العالم للأندية

ويرغب محسن في فسخ تعاقده مع الفريق القاهري وذلك على خلفية استبعاده المستمر من المباريات، فضلا عن خروجه من القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السعودي ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية اليوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة.