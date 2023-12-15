ريال مدريد ينافس برشلونة للتعاقد مع نجم خيتافي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن منافسة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات أحد لاعبي نادي خيتافي الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم ماسون جرينوود المُعار من صفوف مانشستر يونايتد إلى خيتافي بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في الصيف القادم.

ومر نجم مانشستر يونايتد بفترة عصيبة عقب اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء في يناير 2022 الأمر الذي ترتب عليه تجميده في صفوف الشياطين الحمر.

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وانضم جرينوود إلى صفوف خيتافي على سبيل الإعارة، وسجل 4 أهداف وساهم بـ 3 تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هناك بعض الأندية على رأسها الرباعي برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، تراقب أداء جرينوود.

واشارت الصحيفة أن مستقبل جرينوود مع المان يونايتد غامضًا على الرغم أنه يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2025، ومن المتوقع رحيل اللاعب.