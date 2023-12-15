الزمالك يعلن عن تفاصيل معسكره في الإمارات.. 3 مواجهات نارية

كشف نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تفاصيل معسكره الذي سيقام في دولة الإمارات العربية خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر لاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء إلى خوض معسكر إعدادي في الإمارات أثناء فترة التوقف الدولي نظرًا لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

ويشارك الفارس الأبيض ي بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 إلى 24 يناير المقبل.

اقرأ أيضًا: مورينيو يوجه رسالة لمنافسي روما المحتملين في ملحق الدوري الأوروبي

وستقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بمشاركة أربعة أندية “الوحدة والزمالك والإتفاق السعودي وأم صلال القطري” على ستاد آل نهيان.

وأكد الزمالك عبر موقعه الرسمي بأن أولى مبارياته ستكون أمام الوحدة الإماراتي يوم 20 يناير من العام المقبل.

وأضاف الفارس الأبيض في موقعه” وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة، حضره أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بجانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.”.

وتابع” وتقدم أحمد سليمان بالشكر لنادي الوحدة على الاستضافة، وشدد على أن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة وأن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة”.

وأنهى” وأوضح أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية”.