قرار صادم من بيراميدز بعد التعادل أمام بلدية المحلة

اتخذت إدارة نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي قرارًا صادمًا ضد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعادل أمام بلدية المحلة في الدوري المصري.

وتعادل نادي بيراميدز أمام نظيره بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الخميس في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري على ملعب “الدفاع الجوي”.

وقررت إدارة بيراميدز توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلدية المحلة في الدوري المصري.

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وجاء قرار توقيع العقوبة عقب فقدان نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى ارتباط الفريق السماوي بمباريات هامة خلال الأيام القادمة.

ويأتي أبرز مواجهات السماوي المقبلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلة جانب خوض مواجهات كأس السوبر المصري في الإمارات نهاية الشهر الجاري.