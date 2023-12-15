شوبير يكشف خطة كولر لإيقاف بنزيمة.. ومفاجأة موديست تقلب الموازين



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الاستعدادات الأخيرة على خطة النادي الأهلي من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي اليوم في كأس العالم للأندية.

قال أحمد شوبير في برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس": بالتأكيد كريم بنزيمة هو أخطر اللاعبين في صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، وكان هناك تعليمات واضحة من كولر المدير الفني لمحمد عبدالمنعم بمراقبته بشكل لصيق".

أضاف: "كولر اعطى تعليمات لعبدالمنعم إزاي يراقب بن ديمة خاصة في الكرات العرضية، وتحركاته داخل منطقة الجزاء، وستكون الرقابة أقرب رجل لرجل".

أكمل: "كل المعلومات اللي جايه من المعسكر، بتقول أن فيه مفاجأة ستقلب الموازين بشأن موديست وهي أنه في أفضل حالة وفي أفضل جاهزية وكان بشكل جيد جدا في التدريبات وده أسعد مارسيل كولر".