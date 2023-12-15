بيبو مالوش دعوة".. نجم الأهلي يطالب بمحاسبة هذا الشخص بسبب موديست



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أداء الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأحمر.

وقال أحمد أبو مسلم في برنامج تلفزيوني على قناة المحور: "أنتوني موديست لا يصلح للأهلي، والنادي أخطأ بالتعاقد معه، وطلبة من النادي الأهلي تعيين لجنة كشافة، للبحث عن المواهب والإدارة قامت بذلك الآن، إلا أن ذلك كان يجب تطبيقه أن يكون منذ فترة".

وأضاف: "لابد أن يتعاقد النادي الأهلي مع لاعبين يعرف كيف يبيعهم بعد ذلك، فكرة القدم الآن أصبحت بيزنس، ولا يمكن ترك الحرية للمدرب اختيار الصفقات".

وأكمل: "يجب محاسبة الشخص المسئول عن التعاقد مع أنتوني موديست، وانتقاله إلى الأهلي وظهوره بهذا الشكل".

وأوضح: "مغادرة سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلي ليس له علاقة بتذبذب مستوى الأحمر في الموسم الجاري، نعم هو من أنجح من شغلوا منصب مدير الكرة في النادي الأهلي، ولديه خبرات كبيرة، إلا أن أي أحد سيشغل هذا المنصب سينجح".

وأردف: "النادي الأهلي يعمل على صناعة الكوادر، وخالد بيبو ضمن تلك الخطة، وهو لا يعمل بمفرده، بل هناك منظومة كاملة في النادي".

وأتم تصريحاته: "تعليقات الجماهير تسبب ضغطًا على خالد بيبو، وأعتقد أنه سيحصل على خبرات سيد عبد الحفيظ بمرور الوقت وليس له ذنب في سوء مستوى الفريق في الفترة الماضية".