"عاوز يسدد ديونه".. نجم الزمالك يوجه رسالة قوية: "محتاجين فتوح"



محمد اسماعيل - القاهرة - طالب طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض بالاعتذار لجماهير الزمالك ومجلس إدارته في الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد في لقاء الفزيوني على قناة المحور: "نادي الزمالك أكبر من أي اسم، ولا يقف على أحد، وعلى فتوح الاعتذار للجميع، الزمالك يحتاجك".

وأوضح: "من وجهة نظري، أزمة أحمد فتوح مع الزمالك أخذت أكبر من حجمها، هناك من يحاول تضخيم الأمور، وأعلن أن مجلس إدارة الزمالك يعرف أن اللاعب مهم للفريق".

وأكمل: "قولا واحدا نادي الزمالك يحتاج أحمد فتوح، ويجب أن يكون فتوح أيضًا في حاجة للزمالك لكي تنتهي الأزمة سريعا، خاصة وأن اللاعب التزم بالعقوبة، وعلينا أن نبحث حل لهذا الأمر".

وأوضح: "طلبات فتوح ليس مغالى بها كما يفهم البعض، هو يريد سد ديونه فقط، وأن يحصل على مقابل ما يقدمه للفريق من جودة فنية".

وأردف: "حال مغادرة أحمد فتوح للزمالك، ستبحث عن لاعب بدلًا منه، ما هو المبلغ الذي سيدفعه الزمالك، وهل سيكون في إمكانيات فتوح أم لا".

وأتم تصريحاته: "أي حد يقول فتوح وقّع لأي نادي غير صحيح، كلامه معي إنه لم يوقع لأي فريق، وكلائه قد يتحركون، وهذا حقهم، فهو معروض للبيع".