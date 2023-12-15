شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز بطولة كأس العالم 2023 قبل مواجهة الأهلى واتحاد جدة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي ، فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أحد أهم الاختبارات الكروية هذا الموسم، حينما يحل ضيفاً على اتحاد جدة السعودي بملعب الأخير في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في السعودية، وتأهل فريق اتحاد جدة لمواجهة الليلة بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي فى افتتاح البطولة.

ومن المنتظر أن تكون جوائز بطولة كأس العالم 2023 هي نفس جوائز البطولة السابقة التي أقيمت بالمغرب، إذ يحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للمركز الثاني، و2.5 مليون دولار للمركز الثالث، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس على 1.5 مليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وصاحب المركز السابع على نصف مليون دولار.

وضمت قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنتوني موديست.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.