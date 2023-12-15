شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ممنوعات أمام كولر فى مباراة الأهلى واتحاد جدة بمونديال الأندية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، فى اختبار قوي الليلة حينما يقود المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي فى مونديال الأندية، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

1_احذر تأخير التغييرات

أهم الممنوعات التي يجب أن يبتعد عنها مارسيل كولر ظاهرة التغييرات المتأخرة التى فرضت نفسها على كولر الفترة الماضية، وتسببت فى تعرضه لهجوم شرس من قطاع كبير فى الوسط الرياضي، خاصة أن تأخير التغييرات كان أحد أسباب تراجع أداء الفريق وعدم فوزه فى أكثر من مباراة خاضها المارد الأحمر مؤخراً محلياً وأفريقياً.

2_خطأ التشكيل

يواجه مارسيل كولر انتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب دخوله أكثر من مباراة دون التشكيل المناسب، الأمر الذى تسبب في ظهور أكثر من لاعب بشكل متواضع للغاية.

ولم يُحسن كولر قراءة أكثر من خصم وبدأ اللعب أمامه بتشكيل خاطئ ليخسر الفريق جهود لاعبين أساسيين اضطر الجهاز الفني لتغييرهما بعد ذلك.

3_ علاج الأخطاء سريعاً

وجه كثير من الخبراء والمحللين انتقادات للمدير الفني للأهلي بأنه لا يتفاعل مع أخطاء اللاعبين فى أرضية الملعب، فخلال كثير من المباريات يبدو واضحاً للجميع أن هناك أخطاء كثيرة لبعض اللاعبين خلال سير المباراة ومع ذلك يقف كولر مكتوفي الأيدي دون إجراء أي تغيير.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعوددي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس العالم للأندية.