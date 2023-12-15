شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأبرز.. 3 أندية حققت العلامة الكاملة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الزمالك أبرز الفرق التى حققت العلامة الكاملة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الـ3 مباريات التى خاضها فى المجموعة بالانتصار على أبو سليم الليبى، وسوار الغينى وساجرادا الأنجولى.

وحقق الزمالك العلامة الكاملة منذ انطلاق دور المجموعات، حيث فاز فى الجولة الأولى على أبو سليم الليبى بهدف نظيف، ثم اكتسح نظيره سوار الغينى برباعية نظيفة فى الثانية، واختتم انتصاراته أمام ساجرادا الأنجولى بهدف نظيف بالجولة الثالثة.

وواصل فريق الزمالك تصدر مجموعته فى الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا وأنجولا، فيما يحتل أبو سليم الليبى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ويليه ساجرادا الأنجولى المركز الثالث بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

اتحاد العاصمة الجزائرى يحقق العلامة الكامبة

على الجانب الآخر، نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائرى فى الحصول على العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الثلاث مباريات التي خاضها حيث حقق الفوز في جميعها ليرافق الفريق الأبيض ضمن الأندية التي لم تخسر حتى آلان.

وجاء ترتيب مجموعة اتحاد العاصمة والذى يضم معه مودرن فيوتشر بعد الجولة الثالثة من دور المجموعات كالتالي:

اتحاد العاصمة الجزائري: 9 نقاط

مودرن فيوتشر: 6 نقاط

الهلال الليبي: 3 نقاط

سوبر سبورت: 0 نقاط

نهضة بركان يسيرعلى نهج الزمالك وبطل الجزائر

نفس الحال بالنسبة لنهضة بركان المغربى الذى حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالفوز في الثلاث جولات الأولى حيث يقع في المجموعة الرابعة برفقة الملعب المالى وسيخوخون يونايتد وديابل نوار.