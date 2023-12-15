شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى فى كأس العالم للأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي أول مباراة للفريق فى بطولة كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، ويشارك المارد الأحمر فى هذه البطولة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة فى تاريخه.القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة
تذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبى، فى الثامنة مساء اليوم فى ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى.كأس العالم للأندية 2023
ويمتلك الأهلي سجلًا حافلا مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.الأهلي ضد اتحاد جدة
ويسعى الأهلي خلال مشاركته فى هذه النسخة من البطولة لتحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه فى 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.
وشارك نادى اتحاد جدة مرة واحدة في كأس العالم للأندية قبل ظهوره الثانى اليوم بصفته حامل لقب الدورى السعودى والفريق المستضيف حيث ظهر لأول مرة في نسخة 2005 باليابان بعد عودة البطولة مجددا عقب توقفها 4 سنوات، وجاءت بنظام جديد يضم 7 أندية فقط.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز