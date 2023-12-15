شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى فى كأس العالم للأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي أول مباراة للفريق فى بطولة كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودى، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، ويشارك المارد الأحمر فى هذه البطولة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يشارك للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة فى تاريخه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد جدة

تذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبى، فى الثامنة مساء اليوم فى ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.