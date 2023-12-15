شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكتسح الأندية السعودية × 19 مباراة قبل مواجهة الاتحاد بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل أمام اتحاد جدة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية، وهى المباراة التي تحمل أهمية بالغة للفريقين، وتعتبر من أهم الديربيات العربية في التاريخ.

تاريخيًا التقي الأهلي أمام الأندية السعودية فى 19 مباراة، فاز فى 11 لقاءً وخسر 5 وتعادل 3 مرات، وسجل لاعبو المارد الأحمر أمام فرق المملكة العربية السعودية 42 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا فقط.

المواجهات الـ19 التي جمعت الأهلي مع الأندية السعودية لم يكن من بينها سوى مباراتان رسميتان، الأولي تلك التي أقيمت أمام الاتحاد فى كأس العالم للأندية 2005، وخسرها الأهلي بهدف دون، والثانية فاز بها الأهلي على الهلال فى نسخة 2022 برباعية دون رد.

والتقى الأهلي مع العديد من المنافسين من السعودية هم الاتحاد والهلال وأهلي جدة والشباب والاتفاق والرياض وعسير والقادسية.

الخليج 365 يرصد تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي

1 - كأس السوبر المصري السعودي 2001

خسر الأهلي من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

كأس العالم للأندية

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد سجله محمد نور.

وفاز الأهلي على الهلال 4 – 0 في نصف نهائي مونديال الأندية

بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري

سنة 1996 فاز الأهلي على الهلال بهدفين لهدف بسبب قاعدة الهدف الذهبي.

سنة 1997 فاز الأهلي على أهلي جدة 3-0 في نصف النهائي.

سنة 1999 خسر الأهلي من الشباب في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله.

بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس

سنة 1995 تعادل الأهلي مع الرياض السعودي في دور المجموعات بهدفين لكل منهما.

سنة 1995 فاز الأهلي على الشباب بهدفين دون رد في النهائي.

بطولة النخبة العربية للأندية

سنة 1995 أقيمت من دور واحد وشارك الأهلي مع ثلاثة فرق سعودية هم الاتحاد والشباب والهلال.

خسر الأهلي من الاتحاد بهدف دون رد.

خسر الأهلي من الشباب بهدفين لهدف.

فاز الأهلي على الهلال بهدف دون رد.