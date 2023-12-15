شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة استعداداً لمواجهة اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانًا خفيفًا فى فندق الإقامة بمدينة جدة، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السعودي، التي تقام فى الثامنة مساء اليوم باستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في بطولة كأس العالم للأندية.

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد جدة السعودى عبر قناة SSC HD Sports والتي يعلق عليها مدحت شلبى، فى الثامنة مساء اليوم فى ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.