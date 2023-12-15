الزمالك يعلن مشاركته في بطولة الوحدة الإماراتي الودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، اليوم الجمعة، مشاركته في بطولة الوحدة الودية في أبوظبي، خلال الفترة من 18 يناير حتى 24 من الشهر ذاته المقبلين.

ووفقا لوسائل إعلامية، تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بمشاركة أربعة أندية وهي: الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، على استاد آل نهيان.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي في الـ 20 من يناير المقبل.

وصباح اليوم الجمعة، تم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة، حضره أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بجانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتقدم "سليمان" بالشكر لنادي الوحدة على الاستضافة، مشددا على أن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة وأن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، موضحا أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.