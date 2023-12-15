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الامارات | أبطال عالميون يتنافسون على كأس دبي للسكوتر الكهربائي غدا

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا النسخة الأولى من كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائية، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط حيث تحوّل حيّ دبي للتصميم الى مضمار يعيش أجواء الاثارة والترقب لمتابعة نخبة الأبطال في هذه والذي سيقدمون أقوى العروض للفوز بلقب البطولة عبر قيادة السكوتر الكهربائي الأسرع في العالم والذي تزيد سرعته على 140 كيلومترا في الساعة.

وينظم السباق الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضية، ومجلس دبي الرياضي على حلبة شوارع مرسومة بدقّة لإضفاء الاثارة ومنح المشاهدين فرصة المتعة والتعرّف عن كثب على هذا النوع الاستثنائي من الرياضة.

ويشارك في الحدث 16 من أفضل الأسماء من الجنسين في هذه الرياضة ليتنافسوا في سباقٍ وفق نظام خروج المغلوب، الذي ستكون احداثه مفتوحة مجاناً امام الجماهير الذين سيستمتعون بإثارة منافسات الدور نصف النهائي والنهائي للسباق بين الساعة الرابعة والخامسة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي، ويسبقه سباق بين المشاهير من الساعة الثانية الى الساعة الثالثة عصرا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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