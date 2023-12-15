الأهلي ثالث أكثر أندية العالم حصدا للميداليات في المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي و اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تبدأ في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح الأهلي في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، خمس مرات، ونجح في حصد المركز الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية في 3 نسخ 2006، و2021، و2022، أما النسخة الماضية حقق المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022.



الأهلي ثالث أكثر أندية العالم حصولا على الميداليات في مونديال الأندية:



شارك 72 فريقاً من مختلف القارات في كأس العالم للأندية ويشارك المارد الأحمر للمرة التاسعة في تاريخه في البطولة.

ويعتبر الأهلي ثالث أندية العالم حصدا للميداليات، ووقوفا على منصة التتويج بالميداليات باختلاف ألوانها، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية.

يأتي على رأس القائمة ريال مدريد الإٍسباني بعد حصوله على خمس ميداليات ذهبية، خلفه برشلونة الحاصل على ثلاث ذهبيات وفضية، ثم الأهلي الحاصل على ثلاث ميداليات برونزية.



يأتي خلفهم ثمانية فرق برصيد ميداليتين لكل منهم، وتسعة وعشرين فريقا برصيد ميدالية واحدة لكل منهم.

