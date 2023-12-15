عاشق البطاقات الحمراء.. فالنزويلا يثير القلق قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر إسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدارة مباراة اتحاد جدة والأهلي في مونديال الأندية للحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، قلق وتخوف الجماهير بالنظر إلى مشواره التحكيمي.

وتشير أرقام فالينزويلا التحكيمية إلى إفراط في إشهار البطاقات الملونة وبالأخض الحمراء منها، حيث يوصف بأنه عاشق للبطاقات الحمراء.

الحكم الفنزويلي البالغ من العمر 40 عامًا، أدار 268 خلال مشواره التحكيمي وشهدت غزارة في البطاقات الملونة بواقع 1300 صفراء و42 بطاقة حمراء مباشرة، و48 أخرين كبطاقة ثانية، واحتسب 70 ركلة جزاء.

وكان خيسوس فالينزويلا قد تواجد في كأس العالم 2022 في قطر وأسندت له القيادة التحكيمية في مباراتين هما فرنسا مع بولندا وانجلترا ضد أمريكا، كما تواجد في ماراثون أولمبياد طوكيو وكانت صافرته حاضرة في 3 مواجهات، وكانت له مشاركة وحيدة في الدوري السعودي هذا الموسم عندما أسندت له مباراة أهلي جدة والوحدة.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ومن المقرر أن يتقابل الفائز مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، بينما يشارك اتحاد جدة بصفته ممثلا عن السعودية مستضيفة الحدث، كونه حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

عقدة تاريخية

تظهر نتائج المواجهات المباشرة تفوق اتحاد جدة حيث كان الفوز حليفه في 3 مباريات وتعادل في واحدة أخرى، لذا فإن الأهلي سيبحث عن كسر العقدة وتحقيق انتصاره الأول على نمور جدة.

وكان الأهلي قد تقابل مع اتحاد جدة مرة واحدة في مونديال الأندية وانتهت بهدف سجله محمد نور في نسخة 2005.