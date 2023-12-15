شاهد..الخطيب يؤدى مناسك العمرة قبل مواجهة الاهلى والاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى بأداء مناسك العمرة أمس قبل مواجهة الفريق الاول لكرة القدم لفريق إتحاد جدة المقررإقامتها فى الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بملعب الجوهرة المشعة بجدة وذلك فى إطار الدور ربع النهائى ببطولة كأس العالم للأندية.

الخطيب يؤدي مناسك العمرة

وتجمع عدد كبير من محبى الكابتن الخطيب والنادى الاهلى حوله بالحرم المكى وطالبوا بإلتقاط الصور التذكارية معه فى الوقت الذى طالبهم بإستكمال مناسك العمرة والدعاء لناديهم بالفوز

يذكر أنه فى حال فوز الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي الليلة بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجارى، وبالتالي سيُسافر من السعودية للإمارات لخوض السوبر المصري.