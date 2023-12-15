التشكيل الرسمي لديربي طنطا وغزل المحلة في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق غزل المحلة حسام عبد العال عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره طنطا ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وجاء تشكيل فريق غزل المحلة على النحو التالي:

عمرو شعبان في حراسة المرمي، عمرو الجزار، أحمد طارق، عبد الرحمن بودي، العموري، محمد حجازي، شيكو محارب، خالد الإخميمي، عبده يحيى، تشارليز باسي، رجب مارو.

في المقابل أعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا تشكيلته الرسمية لمباراة والتي تضم كلا من:

أحمد ربيع الشيخ،اسامة النجار، أحمد علي، محمد حسام الشرخ، أحمد حسني، حسون محمد، أحمد السيد، شهاب فتحي، شيكا، محمد عاطف، كريم أسامه.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

مصطفي الكومي ، نصر عبد الرازق ، محمد السيد عبد الهادي ، إبراهيم جمال ، فارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، أحمد الشامي ، أقطاي عبد الله، عبد الرحمن الدح.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 21 نقطة بينما يتواجد طنطا في المركز التاسع برصيد 15 سنة.