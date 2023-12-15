مواجهات اتحاد جدة أمام الأندية المصرية..كفة متوازنة وسلبية للأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة، والتي تجمع بينهما اليوم الجمعة في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة المشعة.

يلتقي الأهلي واتحاد جدة للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، وكانت المرة الوحيدة التي تواجه الفريقين بالمونديال في نسخة 2005 باليابان.

تعتبر مباراة اتحاد جدة والأهلي الثالثة عشر للعميد أمام الفرق المصرية، وتعتبر الكفة متوازنة لكنه يتفوق على المارد الأحمر في معظم المباريات، دون تلقي هزيمة أمامه.

كان اتحاد جدة صعد للدور المقبل بعد تخطيه عقبة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة.

لم يتعرض اتحاد جدة للخسارة أمام الأهلي منذ المباراة الأولى التي جمعت بينهما في عام 1992، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي.

ألتقى الاتحاد أمام الفرق المصرية في 12 مباراة، نجح في تحقيق الانتصار في ست مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر 4 آخرين.

لعب اتحاد جدة أمام الإسماعيلي في 4 مباريات، لم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة، وتعادل في آخرى، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسقط أمام الزمالك بركلات الترجيح، والأمر نفسه أمام الإنتاج الحربي.

بينما فاز اتحاد جدة على نظيره غزل المحلة في المباراتين التي جمعت بينهما، أما في مبارياته مع الأهلي يعتبر العميد عقدة للمارد الأحمر الذي فشل في تحقيق أي انتصار عليه.

المباراة الأولى بين الاتحاد والأهلي في البطولة العربية بنسخة 1992، عندما تعادل المارد الأحمر مع العميد بهدفين لكلاهما، قبل أن يتجدد اللقاء بعد 3 سنوات في ديسمبر من عام 1995 نجح العميد في تحقيق الانتصار بهدف نظيف قبل أن يكرر انتصاره على الأهلي بثلاث أهداف نظيفة في كأس السوبر المصري السعودي.

وكان آخر لقاء بينهما في كأس العالم للأندية بنسخة 2005، عندما فاز على الأهلي بهدف نظيف سجله نجمه محمد نور.

