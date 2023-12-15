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كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبر الجاري. 

ويتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونة كل من الحاجي ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرت ضيوف حكم رابع.

 واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقباً للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقباً للحكام. 

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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