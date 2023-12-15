براعم المقاولون يتعادل مع منشية ناصر في دوري منطقة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2014(ب) ، أمام نظيره فريق منشية ناصر بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة ، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن تامر عادل والكابتن عبدالمولي كيشار مدرب حراس المرمى والكابتن أحمد سويلم إداري وأخصائي إصابات الملاعب الكابتن أسامة الأطرش.

وفي الإطار ذاته نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2008 في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاره على فريق لافيينا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون.

سجل ثنائية المباراة محمد رضا كوكو لاعب المقاولون في الدقيقة 29 من الشوط الأول ومصطفي علي أبو الحديد في الدقيقة 46 من الشوط الثاني ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024 .